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В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего

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В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По его словам, соответствующий проект создается в военном технополисе «Эра» в Анапе, с которым сотрудничает Военно-медицинская академия. Проект направлен на определение пригодности к службе в войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

«Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям», — заявил он ТАСС, добавив, что важно полноценно использовать преимущества, которые дает генетическая предрасположенность.

Сергеев обратил внимание на то, что войны будущего — это уже «в значительной степени войны интеллектов», для которых необходимо изучать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах.

В конце мая сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

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