Красноярские ученые создали прибор для снижения риска тромбоза и инсульта

Сотрудники Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) разработали прибор, с помощью которого можно отслеживать физические показатели людей с нарушением сердечного ритма и склонностью к инсульту, а также предотвращать образование тромбов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Речь о портативном коагулометре, который стоит в несколько раз дешевле импортных аналогов и состоит из самого аппарата и тест-полосок. Он позволяет в домашних условиях измерять свертываемость крови тем, кто принимает антикоагулянты.

По словам руководителя проекта, врача-кардиолога клинической больницы № 20 имени Берзона, доцента кафедры внутренних болезней №1 КрасГМУ Натальи Аксютиной, прибор поможет гражданам, которым необходимо регулярно слежить за показателем свертывающей системы, быстро и недорого самостоятельно провести исследование, а не обращаться в лабораторию или покупать дорогостоящий иностранный коагулометр.

Разработчики заверяют, что пользоваться устройством легко: надо загрузить программу, подключить его к компьютеру, взять кровь из пальца и нанести каплю на тест-полоску, вставленную в аппарат. Ученые уверены, что точность полученных данных не ниже, чем в лаборатории.

В ближайшие два-три года научный коллектив Натальи Аксютиной планирует доработать функционал продукта и направить документы на сертификацию для дальнейшего его производства.

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