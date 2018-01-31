Российские ученые изучат смещение границ лесов на Севере из-за изменения климата

Уральские ученые планирует изучить смещение границ распространения лесов в северных регионах страны из-за климатических изменений, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Моисеев.

«Будет создана геоинформационная база данных лесотундровых и лесных экосистем и важнейших факторов среды для Кольского полуострова, Полярного Урала и плато Путорана», — отметил ученый.

Для этих целей на местах были установлены автоматические температурные датчики и мини-метеостанции. «На шести ключевых горных вершинах мы планируем заложить 10 высотных профилей, на каждом из которых около девяти постоянных пробных площадок. Такие профили заложены на Хибинах в Мурманской области, на массиве Рай-Из в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в районе озера Лама в Красноярском крае», — пояснил Моисеев.

Все эта работа позволит ученым в скором будущем перейти от описания происходящих в субарктических регионах процессов к их математическому моделированию.

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