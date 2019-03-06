Российские ученые научат космонавтов бороться с мусором на МКС

Сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН придумали новый быстрый и безопасный способ утилизации санитарно-бытовых отходов в космических условиях. Результаты их работы опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research, сообщается на сайте вуза.

Сейчас космонавты упаковывают бытовые отходы в герметичный контейнер и отправляют его сгорать в верхние слои атмосферы. Этот способ подходит только при нахождении на орбите планеты и не возможен в открытом космосе. Альтернатива этому — переработка с помощью бактерий — оказалась слишком долгим процессом. В итоге ученые предложили просто усовершенствовать нынешний метод «мокрого сжигания».

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Суть технологии в том, что сначала отходы (продукты жизнедеятельности человека, несъедобные растительные и рыбные фрагменты) измельчают и смешивают с перекисью водорода. Спустя сутки смесь отправляют в специальный реактор, где через перекись пропускается ток, что активирует процесс окисления. В итоге получается питательный субстрат, который используется для выращивания растений.

Красноярские ученые решили расширить возможности метода «мокрого сжигания», чтобы можно было утилизировать вату, марлю, целлюлозно-хлопковые полотенца и другой подобный мусор. Он выяснили, что если добавить в смесь человеческую мочу, то целлюлоза с легкостью расщепляется, и весь процесс сжигания занимает не более суток.

В сообщении отмечается, что новая технология позволит восполнить содержание кислорода, водорода и углекислого газа в системе, а также насытит почву растений минералами. При этом образующиеся при сжигании токсичные газы проходят через систему очистки в установке жизнеобеспечения и нейтрализуются, что делает метод безопасным.

«Разработанный способ предполагал переработку бытового мусора с уриной человека отдельно от твердых биологических отходов. После ряда экспериментов, ученые решили, что продуктивнее будет перерабатывать бытовые и биологические отходы вместе. Раздельная утилизация оказалась не столь удобной. Это делало процесс сложнее, а в биологических отходах оставалось большое количество органики, которая вскоре начинала загнивать. Поэтому дальнейшие эксперименты по выращиванию съедобных культур на переработанном субстрате будут проходить с помощью этого способа», — добавили в институте.

Пресс-служба вуза отметила, что разработка будет полезна в миссиях по освоению космоса и колонизации планет.

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