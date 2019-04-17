Российские и индийские ученые создали нетоксичный прочный пластик

Ученые из Красноярска и индийского университета Махатмы Ганди разработали уникальный полимер, изделия из которого гипоаллергенны и нетоксичны. Об этом РИА Новости рассказала в пресс-секретарь Сибирского федерального университета (СФУ) Татьяна Мордвинова.

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«Получен новый вид биоразрушаемого полимера из класса полигидроксиалканоатов (ПГА). Он способен сохранять основные эксплуатационные характеристики (в том числе пластичность) до 180 дней и более», — сказали в вузе.

По словам Мордвиновой, материал отличается повышенной прочностью и долговечностью, но всего за полгода разрушается в окружающей среде, разлагаясь до углекислого газа. Его можно использовать в производстве упаковочной тары и медицинского оборудования.

При создании нового полимера использовались бактерии Cupriavidus eutrophus B-10646, благодаря которым материал приобрел свойства, позволяющие использовать его в промышленности и медицине.

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