Мэр Риги назвал главную ошибку Латвии

Существование института неграждан является самой большой политической ошибкой в истории независимой Латвии. Об этом заявил мэр Риги Дайнис Турлайс, пишет РИА Новости.

Он отметил, что будущее страны зависит от целостности гражданского общества. «То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт неграждан — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем», — сказал Турлайс журналистам.

В начале марта президент Латвии Раймонд Вейонис заявил о необходимости предоставить гражданство родившимся на территории Латвии детям неграждан. В 2017 году глава государства подавал в парламент аналогичный законопроект, однако депутаты отклонили эту инициативу. Одной из причин стало отсутствие единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, который в республике является государственным, но и на русском.

Неграждане — это жители Латвии, не имеющие ни гражданства республики, ни гражданства других стран. Они не могут голосовать на выборах, служить в армии и правоохранительных органах, охранять тюрьмы, работать чиновниками, адвокатами и в других профессиях. Кроме того, у неграждан существуют ограничения в приобретении недвижимости, подсчете пенсионного стажа и праве ношения оружия.

По данным на 1 января 2019 года, из двух миллионов жителей Латвии свыше 220 тысяч человек являются негражданами. Больше всего среди них русских — 147 тысяч человек.

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