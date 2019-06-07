Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro в пятницу, 7 июня.

«Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой», — заявил артист. Ему дали два дня отдыха, поскольку он до сих пор испытывает слабость.

Панкратов-Черный рассказал, что его доставили в больницу после того, как он вернулся с кинофестиваля в Чите. Отмечается, что из-за шестичасового перелета, жаркой погоды, бессонницы и смены часовых поясов актер почувствовал головокружение и потерял сознание.

Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 6 июня. Инцидент произошел на детской площадке возле набережной в центре Москвы. Жена артиста Юлия Монахова пояснила, что ее супруг перегрелся, его жизни ничто не угрожает.

Актер снимался в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Палата №6». В 2009 году он получил звание народного артиста России.

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