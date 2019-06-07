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Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе

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Место происшествия

Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

Коллегия решила, что офицер совершил убийство, но не без умысла. Следующее заседание суда назначено на 17 июня: на нем стороны обсудят вердикт присяжных, уточнил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. Согласно закону, прокурор, поддерживающий государственное обвинение, назовет меру наказания майору.

6 июня подсудимый выступил перед присяжными с последним словом. Стерлягов расплакался перед ними, признав свою вину в преступлении. По его словам, он не собирался убивать потерпевшего.

«Хочу, чтобы судили честно. От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», — сказал Стерлягов.

Его адвокат заявил, что офицер ФСБ хотел лишь «кольнуть» Макитова ножом в плечо, но тот пнул в пах или живот Стерлягова, поэтому нож попал в сердце потерпевшего.

По данным «Медиазоны», 26 марта прошлого года сотрудники ФСБ прибыли на учения в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии. С собой у них были документы на вымышленные имена и огнестрельное оружие. 5 апреля чекисты пили пиво, курили кальян и «назойливо пытались познакомиться с девушками» в кафе «Фрирайд» на поляне Азау. Стерлягов с сослуживцем вышли из кафе и на автостоянке потребовали от 27-летнего балкарца Хусея Макитова отвезти их в гостиницу. Он и хозяин автомобиля Алим Байдаев отказались, в результате возникла перепалка и драка. В ходе нее Стерлягов нанес Макитову два удара ножом, один из них пришелся на область сердца и оказался смертельным. После драки сотрудники ФСБ скрылись с места происшествия.

Гибель Макитова спровоцировала в республике митинги, где жители потребовали наказать виновных в убийстве земляка.

Стерлягов был обвинен в убийстве Макитова и покушении на убийство Байдаева из хулиганских побуждений. Второй офицер, участвовавший в драке, проходит по делу в качестве свидетеля.

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