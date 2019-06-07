Сборная Бразилии нашла замену Неймару

Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу определился с заменой травмированного форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара на предстоящем Кубке Америки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Конфедерации футбола Бразилии.

Место 27-летнего Неймара в заявке национальной команды займет полузащитник «Челси» Виллиан. Последний не вызывался в сборную с чемпионата мира-2018.

6 июня стало известно, что травма, полученная Неймаром в ходе товарищеского матча против Катара, не позволит ему принять участие в Кубке Америки.

Сборная Бразилии выступает в турнире в статусе хозяйки. Первый матч Кубка Америки селесао проведут против Боливии. Турнир пройдет с 15 июня по 7 июля.

Неймар выступает за национальную команду с 2010 года. На его счету 96 матчей и 60 голов. В составе сборной он стал победителем Кубка Конфедераций в 2013-м.

Виллиан провел 32 матча за «Челси» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) в минувшем сезоне и отметился тремя забитыми мячами.

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