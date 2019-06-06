Неймар пропустит Кубок Америки

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму и не сможет помочь сборной Бразилии на Кубке Америки. Об этом сообщается на сайте Конфедерации футбола Бразилии.

27-летний нападающий получил травму во время товарищеского матча против команды Катара, который завершился победой селесао со счетом 2:0. У Неймара диагностировали разрыв связок правого голеностопа. Тренерский штаб сборной уже подбирает замену игроку.

Кубок Америки-2019 пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. Хозяева турнира проведут первый матч против Боливии. Также в одном квартете с пентакемпионами сыграют сборные Перу и Венесуэлы.

Неймар выступает за национальную команду с 2010 года. На его счету 96 матчей и 60 голов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!