Российские фанаты поддержали пропустившего девять голов вратаря Сан-Марино

Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини после девяти пропущенных мячей от национальной команды России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом голкипер рассказал в Instagram-аккаунте.

Бенедеттини пояснил, что после встречи ему пришло множество сообщений со словами поддержки. Он поблагодарил российских фанатов и добавил, что не может ответить каждому, так как писем слишком много. «Обнимаю каждого из вас», — написал вратарь.

Встреча между сборными России и Сан-Марино состоялась 8 июня и завершилась победой хозяев со счетом 9:0. Победа стала крупнейшей в истории российской команды.

После трех матчей отборочного турнира сборная Сан-Марино не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе I. Следующим соперником команды станет Казахстан. Встреча пройдет 11 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

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