Тренер Сан-Марино отказался верить в возможность игры с Россией на равных

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла прокомментировал разгромное поражение от национальной команды России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит «Матч ТВ».

Варрелла заявил, что его подопечные еще очень нескоро смогут играть на равных с россиянами. «Думаю, нас уже не будет в этом мире», — отметил он. Тренер также поблагодарил российских футболистов за проявленное уважение, добавив, что последние забитые мячи соперники праздновали не так активно.

Встреча между сборными России и Сан-Марино завершилась победой хозяев со счетом 9:0. Победа стала крупнейшей в истории российской команды.

После трех матчей отборочного турнира сборная Сан-Марино не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе I. Следующим соперником команды станет Казахстан. Встреча пройдет 11 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

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