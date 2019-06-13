Украинская оппозиция пообещала переговоры с Россией

В случае победы на парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате Киев — Донецк — Луганск — Москва. Об этом заявил лидер партии Юрий Бойко в разговоре с жителями города Счастье Луганской области, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам политика, для Украины вопрос мира является ключевым. «Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске», — добавил Бойко.

Материалы по теме Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Как прошла инаугурация нового украинского президента

Он отметил, что партия использует необходимые политические инструменты для выполнения Киевом минских договоренностей и обеспечит их согласование со всеми сторонами конфликта. Глава «Оппозиционной платформы» также пообещал сделать все, чтобы украинцы больше не слышали грохота снарядов.

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.

Согласно данным соцопроса, в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко; «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» музыканта группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Тогда же Киев объявил о старте Антитеррористической операции (АТО) — попытке силового подавления протестов в Донбассе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием украинской армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!