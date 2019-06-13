Подмосковью пообещали меньше строек

Объем ввода жилой недвижимости в Московской области по итогам 2019 года может снизиться на 16 процентов. Об этом заявила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, передает агентство «Москва».

По словам Федотовой, в 2018-м в регионе построили 8,6 миллиона «квадратов», в 2019-м планируется ввод на уровне 7,2 миллиона квадратных метров. «Спрос на жилье ниже, чем ввод жилья. Таким образом, все, что касается снижения ввода жилья в Московской области, связано с потребностью в этом жилье, чтобы был определенный баланс», — пояснила министр.

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Она также отметила, что на фоне снижения объемов ввода квартир увеличивается число возводимых объектов нежилого назначения. В первом квартале 2019-го объем нежилого строительства в регионе в годовом исчислении вырос на четверть, сообщила Федотова.

Ранее в июне сообщалось, что в период с января по апрель 2019-го в России было введено в эксплуатацию 19,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — на 3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение объемов ввода жилья отмечено в 40 регионах страны из 85-ти. Сильнее всего просели показатели в Санкт-Петербурге: на 61 процент за год к маю 2019-го. В Дагестане объемы строительства упали на 47 процентов.ага

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