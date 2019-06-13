Российские туристы сознались в своей расточительности

Онлайн-сервис организации путешествий OneTwoTrip выяснил, что россияне стали тратить больше денег в отпуске по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Опрос, проведенный среди российских туристов, показал, что всего 40 процентов россиян тратят в поездках меньше денег, чем запланировали. При этом в 2018 году такой вариант ответа выбрали 72 процента россиян.

Кроме того, 27 процентов опрошенных признались, что тратят в отпуске «все до копейки», а 32 процента респондентов рассказали, что тратят в отпуске даже больше, чем планировали.

Специалисты сервиса также выяснили, что чаще всего в путешествиях туристы из России экономят на сувенирах, еде и экскурсиях.

В январе 2018 года сервис «Яндекс.Деньги» провел оценку расходов российских туристов в новогодние праздники в заграничных поездках на основании сведений о чеках транзакций. Самый большой размер среднего чека зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Он составлял 6670 рублей. На второй строчке рейтинга — Австрия (4605 рублей).

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