Наука и техника
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
На российских дорогах разрешат разгоняться
Российский бизнес оказался нежизнеспособным
Поцелуй на крещении едва не убил новорожденного ребенка
Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах
Опубликовано видео демонтажа мины с танкера в Оманском заливе
Forbes назвал самых богатых рэперов
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Новости партнеров

Предсказано появление гигантской зоны смерти

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США спрогнозировали появление в Мексиканском заливе одной из самых крупных бескислородных зон в истории. Она возникнет из-за размножения крошечных водорослей и приведет к гибели рыбы и других морских существ. Об этом сообщает издание Science Alert.

Причиной возникновения мертвой зоны является сток воды, содержащей высокую концентрацию удобрений, с сельскохозяйственных угодий. Избыток питательных веществ, попадая в ручьи и реки, переносится в залив, где вызывает буйный рост водорослей. После этого последние погибнут, опустятся на дно и начнут разлагаться, поглощая из морской воды кислород. В результате рыба задохнется или покинет залив, оставив рыбаков без улова и средств к существованию.

Площадь бескислородного пятна может достигнуть площади штата Нью-Джерси и охватит 20-22,5 тысячи квадратных километров. Это намного выше среднего показателя за пять лет, равного 15,5 тысячи квадратных километров.

Мертвые зоны, или зоны кислородного минимума, встречаются на глубине 200-800 метров и обычно возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ. При этом компьютерные модели предсказывают продолжающееся снижение уровня кислорода в Мировом океане в течение текущего столетия и увеличение количества растущих мертвых зон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Scientists Predict Giant 'Dead Zone' The Size of Massachusetts in The Gulf of Mexico
Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
17:1213 июня

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

15:5513 июня

24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»

Наука и техника00:01 6 июня

Спускают на землю

США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
14:4313 июня

F-35C на сверхзвуке разрушится и станет заметным

15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

13:2913 июня

В США назвали Крым ракетным «ежом»

Наука и техника00:0310 июня

«Везде мерещились интриги и заговоры»

Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
12:3113 июня

Google слила дизайн Pixel 4 за пять месяцев до анонса

16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

11:3313 июня

Россия начала придумывать атомный авианосец

Россия
«Выводили на улицу и сжигали дома»
130 тысяч переселенцев, голод и смерть: какой ценой создавалось Рыбинское водохранилище
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
Академик РАН попросил Путина пересмотреть все уголовные дела о наркотиках
В деле против российского активиста появились 263 грамма марихуаны
В Кремле высказались о реформе МВД
Миллионы мух напали на россиян и попали на видео
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Турция обиделась на США из-за письма про С-400
Опубликовано видео демонтажа мины с танкера в Оманском заливе
В Эквадоре легализовали гей-браки
Иран отверг обвинения в нападении на танкеры
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
ВМС США направили в Оманский залив ракетный эсминец для защиты танкеров
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины
Журналист отказался сотрудничать с Зеленским из-за его «ватного окружения»
ОБСЕ не нашла улучшений в Донбассе за время президентства Зеленского
МИД Украины запутался в молдавских премьерах
Саакашвили передумал и вновь засобирался в Раду
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами
Германия встала на защиту «Северного потока-2» от США
Россия предложила Украине помириться
Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России
Банку Калви предписали прекратить прием вкладов у населения
Тинькофф представил собственного голосового помощника Олега
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Владимир ПутинПутин уволил генералов после скандала с делом Голунова
Об этом лично просил глава МВД. Расследование продолжается
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Адвокат допустил «воскрешение» главаря банды Цапков
Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам
Россияне пожаловались в прокуратуру на «воскресшего» главаря банды Цапков
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»
F-35C на сверхзвуке разрушится и станет заметным
В США назвали Крым ракетным «ежом»
Все материалы
Спорт
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
Названы самые дорогие футболисты мира
Кокорина и Мамаева обесценят
Приговор Кокорину и Мамаеву изменили из-за стула
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
Все материалы
Культура
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Forbes назвал самых богатых рэперов
Режиссер «Богемской рапсодии» заплатит обвинившему его в изнасиловании мужчине
Куклачев пообещал подарить Алибасову кота
Гуф намекнул на свадьбу
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах
Порносайты начали поднимать людей на баррикады
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Женщина случайно отправила неприличное фото незнакомке
Парень сделал предложение с помощью бургера и был осмеян в сети
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Кейт Миддлтон явилась на публику в неподобающем наряде в духе Меган Маркл
Гарри Поттеру посвятили кеды
Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети
Московского барбера оштрафовали за испорченную бороду клиента
Все материалы
Путешествия
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Девушки отметили девичник на борту самолета и разъярили пассажиров
Российские туристы сознались в своей расточительности
Российская туристка умерла на Бали из-за хронической болезни
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки
Зомби-змеи вызвали переполох в Северной Каролине
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Все материалы
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Представлен новый универсал BMW 3 серии
Из России уходят сразу две модели Nissan
Kia показала дизайн нового кроссовера для России
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
В России запустили ипотеку под один процент годовых
Самый дешевый квадратный метр Москвы нашли в Люблино
В Москве подорожало дорогое жилье
Пенсионеры получили две квартиры вместо одной и расстроились
Все материалы