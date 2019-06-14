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Фонд Алферовой и Бероева отпразднует семилетие концертом

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Ксения Алферова и Егор Бероев

Благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», основанный актерами Ксенией Алферовой и Егором Бероевым, проведет концерт, приуроченный к семилетию организации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 16 июня в Зеленом театре на ВДНХ. В концерте примут участие Полина Гагарина, группы «Дискотека Авария», Pizza и «Мураками», а также Burito, TERNOVOY и Клава Кока.

Вход свободный.

Фонд «Я есть!» основан в 2012 году. Организация помогает детям с особенностями развития социализироваться в обществе и жить полноценной жизнью.

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