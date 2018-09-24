Русфонд отпразднует день рождения благотворительным концертом и аукционом

В столичном Crocus City Hall 28 сентября пройдет первый благотворительный гала-концерт с участием известных российских музыкантов в поддержку Русфонда, говорится в пресс-релизе, полученной редакцией «Ленты.ру» из фонда.

Ожидается выступление Алсу, Мити Фомина, Натальи Подольской, групп «Марсель» и «Пицца, а также других популярных артистов.

Поводом для мероприятия станет 22-летие организации.

Ко дню рождения Русфонда также планируется провести 5 октября гала-ужин с благотворительным аукционом в ресторане Arbat Beer & Grill на Новом Арбате, на котором представят украшения от бренда MOISEIKIN, созданные по эскизам детей, получающих помощь от Русфонда.

Собранные на концерте и ужине средства направят на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Вами Перевощикова.

Чтобы получить билет на эти мероприятия, любому желающему достаточно перечислить пожертвование. Подробную информацию можно получить на сайте мероприятия.

В 2016 году проект «Ленты.ру» и Русфонда по сбору средств на лечение тяжелобольных детей «Жизнь. Продолжение следует» признан одним из лучших социальных проектов России в категории «Благотворительность».

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года как благотворительный журналистский проект и стал одной из самых авторитетных и известных организаций, работающих в сфере помощи нуждающимся.

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