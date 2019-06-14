Адвокат Трампа решил избавиться от жилья

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, выставил на продажу квартиру в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Mansion Global.

Апартаменты с двумя спальнями, приобретенные в 2010 году за 1,4 миллиона долларов, юрист оценил в 3,3 миллиона долларов. Общая площадь жилья — почти 212 квадратных метров. В гостиной и обеих спальнях установлены панорамные окна. Для жителей дома, где расположена квартира, оборудован бассейн.

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Продажей объекта занимаются риелторы фирмы Waterfront Properties & Club Communities. По информации Mansion Global, у Джулиани есть еще одна квартира в Палм-Бич. В настоящее время она не числится в базе выставленной на продажу недвижимости.

Руди Джулиани в 1990-х и 2000-х занимал пост мэра Нью-Йорка. В 2002-м Джулиани основал фирму Giuliani Partners, занимающуюся консультированием в области безопасности и инвестициями. Является давним другом Дональда Трампа. После победы Трампа на выборах многие прочили Джулиани пост госсекретаря США, однако в итоге эта должность ему не досталась.

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