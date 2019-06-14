20-летняя российская шахматистка сыграет в матче за титул чемпионки мира

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу в турнире претенденток, проходящем в Казани, и получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 12-м туре 20-летняя Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи и одержала досрочную победу в соревнованиях. Турнир претенденток продлится до 17 июня.

Действующей чемпионкой мира является китаянка Цзюй Вэньцзюнь, с ней и предстоит встретиться Горячкиной. Время и место проведения матча за мировую шахматную корону пока неизвестны.

Горячкина имеет звание гроссмейстера. Она по два раза выигрывала чемпионат и Кубок России.

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