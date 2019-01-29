Шахматист Крамник завершил карьеру

Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

43-летний Крамник принял участие в соревнованиях, после чего озвучил свое решение уйти из шахмат. По его словам, он определился относительно будущего два месяца назад.

«Возможно, периодически я буду принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Кроме того, я продолжу появляться на мероприятиях, связанных с шахматами, чтобы популяризировать эту замечательную игру», — отметил гроссмейстер.

Крамник — четырнадцатый чемпион мира по шахматам. В 2000 году в матче за мировую шахматную корону он обыграл Гарри Каспарова. В составе сборной России он трижды становился чемпионом Всемирной шахматной Олимпиады.

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