Чиновникам пригрозили конфискацией скрытого имущества

Минюст разрабатывает механизм, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, происхождение которых они не могут подтвердить. Как говорится в сообщении министерства, на данный момент готовится соответствующий законопроект.

По существующим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно.

Теперь список хотят расширить, включив в него денежные средства, если сумма больше общего дохода данного лица и его законного партнера, а сведений, доказывающих ее легальное происхождение, нет.

Документ готовится в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. Его действие распространяется на всех чиновников, которые обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах.

В конце прошлого года Минтруд разрешил чиновникам не указывать в справке о доходах криптовалюты, что по оценке Национального антикоррупционного комитета создало новую лазейку для дачи взяток.

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