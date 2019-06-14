Лукашенко пожаловался на анархию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложившаяся после Второй мировой войны международная система находится в кризисе, и мир стоит перед угрозой анархии. С такими словами он выступил на проходящем в Бишкеке саммите ШОС, передает TUT.by.

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По словам белорусского лидера, кризис существующей международной системы особенно сильно чувствуется в военной сфере: «идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений». Также, по мнению Лукашенко, становится все более вероятным масштабный вооруженный конфликт.

Лукашенко заметил, что диалог в международных отношениях стал вестись преимущественно на языке конфронтации, а экономика и торговля стали использоваться как инструмент враждебного воздействия. «На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия», — констатировал президент Белоруссии, отметив, что сложившаяся ситуация во многом стала следствием глобализации, поскольку мировые проблемы становятся общими, и сил отдельных государств для их решения больше не хватает.

В этой связи он призвал страны-участниц ШОС «более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия».

В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Иран и Афганистан.

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