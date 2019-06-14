В МАК сообщили об отключении автопилота сгоревшего SSJ-100 после ударов молнии

В сгоревший 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) молния ударила несколько раз, что привело к отключению автопилота, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В документе отмечается, что пилоты сажали самолет в ручном режиме и в их действиях нарушений не найдено.

«Пилоты соблюдали инструкции и оперативно реагировали на изменяющуюся обстановку», — говорится в отчете. Там же отмечается, что в течение всего полета сложностей в ручном управлении воздушным судном не было, лишь при подлете к аэропорту пилот жаловался на управление и реакции самолета на команды.

Сообщается так же, что командир воздушного судна пытался запросить у диспетчера постановку в ожидание на посадку, но не получил ее из-за проблем со связью. После второго неудачного касания пилоты пытались поднять лайнер и уйти на второй круг, однако не смогли этого сделать из-за многочисленных отказов системы управления.

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В отчете поясняется, что схема, по которой действовали летчики, допускает посадку с перегрузкой, однако стойки шасси при первом касании получили повреждения, а после второго — стали стремительно разрушаться, что привело к катастрофе.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.