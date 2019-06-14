Проблемы со здоровьем вынудили Марадону оставить работу

Аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

«Дорадос» пожелал Марадоне скорейшего восстановления и возвращения. Как написал в своем микроблоге адвокат аргентинца Матиас Морла, специалист решил оставить работу из-за проблем со здоровьем. Ему предстоит провести две операции — на плече и на колене.

Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором дивизионе чемпионата Мексики, с осени 2018 года. По итогам весенней части турнира его команда вышла в финал плей-офф, где уступила «Атлетико Сан-Луис».

До работы в Мексике Марадона возглавлял «Аль-Фуджайру» и «Аль-Васль» из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.

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