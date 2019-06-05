Марадона предложил себя «Манчестер Юнайтед»

Аргентинец Диего Марадона, тренирующий мексиканскую команду «Дорадос», считает, что сможет помочь «Манчестер Юнайтед» вновь выигрывать трофеи. Его слова передает FourFourTwo.

«Если манкунианцы нуждаются в специалисте — я готов. Понимаю, они хорошо зарабатывают на продаже футболок по всему миру, но нужно и трофеи выигрывать. Я могу с этим помочь», — заявил 58-летний Марадона.

В последний раз «Юнайтед» становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2012/2013. Кубок Англии манкунианцы выигрывали в 2016-м.

С осени 2018-го Марадона возглавляет мексиканский «Дорадос» из Синалоа, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики. По итогам весенней части турнира его команда вышла в финал плей-офф, где уступила «Атлетико Сан-Луис».

До работы в Мексике Марадона возглавлял «Аль-Фуджайру» и «Аль-Васль» из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.

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