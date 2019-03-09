Марадона признал еще троих детей

Аргентинский тренер «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона признал, что является отцом еще троих детей. Об этом сообщает BBC.

Адвокат 58-летнего специалиста Матиас Морла подтвердил, что Марадона отправится в Гавану для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000 по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.

Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть двое дочерей от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой прожил с 1983 по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.

За свою карьеру Марадона выступал в Аргентине, Испании, играя за «Барселону», и в Италии, где защищал цвета «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.

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