Марадону задержала полиция

Аргентинец Диего Марадона был задержан полицией в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, Марадона был арестован для того, чтобы полицейские лично вручили ему уведомление об иске, который на него подала бывшая девушка Росио Олива. Она требует от аргентинца 6,3 миллиона долларов. Пара была вместе около шести лет.

Марадона прилетел в столицу Аргентинцы из Мексики. Он работает тренером в клубе «Дорадос де Синалоа». В апреле специалист заявил, что готов покинуть команду и вообще уйти из футбола.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018-го. С 2011 по 2018 год специалист работал в Саудовской Аравии, а с 2008 по 2010-й возглавлял сборную Аргентины. Альбиселесте под руководством Марадоны добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Барселону» и «Наполи». Он стал чемпионом мира в составе национальной команды в 1986 году.

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