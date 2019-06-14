Преступник отсидел в тюрьме 50 лет и захотел обратно

В США 81-летний преступник, который провел в тюрьмах около 50 лет, после освобождения совершил очередное ограбление. Об этом сообщает Fox News.

Роберт Фрэнсис Кребс (Robert Francis Krebs) вышел на свободу в конце 2017 года. Спустя шесть месяцев он явился в местный кредитный кооператив и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал наличные. Получив 8,4 тысячи долларов (541 тысяча рублей), он вернулся в отель, где его задержали.

По признанию Кребса, он целенаправленно шел на дело, чтобы снова оказаться за решеткой, поскольку социального пособия в 800 долларов (51 тысяча рублей), которое ему выплачивали, не хватало на жизнь.

Адвокаты Кребса настаивают на том, что у их клиента нашли симптомы болезни Альцгеймера. Нейропсихолог, осмотревший подсудимого, заключил, что тот не в состоянии предстать перед судом. Однако два других специалиста опровергли его заключение.

Роберт Фрэнсис Кребс отсидел три года за хищение 72 тысяч долларов из банка в штате Иллинойс в 1966 году и более 30 лет — за ограбление банка в штате Флорида в 1981 году. Помимо этого, преступник провел за решеткой 17 лет за кражу и ограбление в штате Аризона.

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