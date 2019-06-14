Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.

В новой версии списка команда Станислава Черчесова оказалась на три строчки выше. Она набрала 1436 очков. Лидером осталась сборная Бельгии, в активе которой 1746 баллов. Второе место занимают французы (1718), третье — бразильцы (1681). Тройка лидеров по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменилась.

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Сборная России одержала две победы в двух последних матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 8 июня команда разгромила Сан-Марино со счетом 9:0, а 11 июня в Нижнем Новгороде обыграла Кипр — 1:0.

В отборочной группе I сборная идет на втором месте, лидируют бельгийцы. Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы.

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