Черчесов прокомментировал победу над Кипром в отборочном матче к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Черчесов назвал встречу непростой и нервной во многом из-за того, что команда не реализовала свои моменты. При этом тренер оценил уровень соперника. «Кипр — обученная и организованная команда, и легко не должно было быть. Они борются в группе», — отметил он.

Тренер также посчитал первую половину сезона удачной для российской команды и поблагодарил болельщиков за поддержку.

11 июня сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил полузащитник Алексей Ионов.

После четырех матчей отборочного турнира сборная России набрала девять очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 12 очков. Кипр располагается на предпоследнем, пятом месте (3 очка).

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 6 сентября.

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