Главный тренер Кипра рассказал о силе сборной России

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение от сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Я сидел на выгодном месте на стадионе, поверьте, и видел, как силен был противник», — заявил тренер. Он сказал, что задача его команды — постараться приблизить к уровню сборной России.

Бен-Шимон добавил, что в начале матча его подопечным везло, и из-за этого удалось избежать большого количества пропущенных мячей. При этом он отметил, что ни измененная тактика, ни произведенные замены не помогли Кипру победить.

11 июня сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил полузащитник Алексей Ионов.

После четырех матчей отборочного турнира сборная России набрала девять очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 12 очков. Кипр располагается на предпоследнем, пятом месте (3 очка).

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