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Украинская молодежка впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу

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Сборная Украины стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В решающем матче соревнований украинцы обыграли Южную Корею со счетом 3:1. Встреча прошла в польском городе Лодзь. В составе победителей дубль оформил нападающий Владислав Супряга, последний мяч забил полузащитник Георгий Цитаишвили. В составе корейцев отметился Ли Кан Ин.

Сборная Украины прошла весь турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а также победили во всех матчах плей-офф.

Для команды эта победа стала первой в истории. Ранее украинцы не могли пройти на чемпионатах мира дальше 1/8 финала.

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Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3781965-sbornaja-ukrainy-stala-pobeditelem-chm-2019-u20-obygrav-v-finale-juzhnuju-koreju.html
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