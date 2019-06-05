Украинский футболист признался в поддержке российских спортсменов

Украинский футболист Иван Литвиненко признался, что болел за российских хоккеистов на чемпионате мира по хоккею. Его слова приводит Sports.ru.

Во время турнира по футболу Slovakia Cup, прошедшего в Братиславе, молодежные сборные Украины и России жили в одном отеле. Литвиненко заявил, что между игроками царила хорошая атмосфера. «Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было», — отметил он.

Футболист также рассказал, что смотрел хоккейный матч между сборными России и США и поддерживал российскую команду. «Ну как — лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже», — добавил он.

18-летний Литвиненко является игроком украинского клуба «Днепр-1». В сезоне 2019/20 команда будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

Матч между Россией и США на чемпионате мира по хоккею завершился победой россиян со счетом 4:3. Отечественные хоккеисты заняли на турнире третье место, в матче за бронзовые медали обыграв чехов по буллитам.

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