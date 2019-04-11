Украинский футболист вспомнил об отказе стать россиянином

Бывший защитник сборной Украины и ЦСКА Богдан Шершун рассказал, что бывший тренер армейцев Валерий Газзаев предлагал ему получить российское гражданство, однако он отказался. Его слова приводит «Футбол 24».

Газзаев с 2002-го по 2003 год совмещал посты главного тренера ЦСКА и сборной России. В тот период украинец Шершун выступал за московский клуб. Защитник вспомнил, как наставник вызвал его на разговор и предложил получить российское гражданство, пообещав, что он всегда будет попадать в состав национальной команды. Шершун отказался.

«Я украинец. Всегда мечтал о том, чтобы играть в сборной Украины. После этого разговора у меня стало меньше игровой практики», — сказал спортсмен.

Шершун играл за ЦСКА с 2002-го по 2005 год, выиграл два чемпионата России и Кубок УЕФА, после этого вернулся на Украину. В составе сборной сыграл в четырех матчах. В 2014 году Шершун завершил профессиональную карьеру.

Газзаев тренировал ЦСКА до 2008 года. После этого он работал с киевским «Динамо» владикавказской «Аланией». С 2013 года не тренировал ни один клуб.

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