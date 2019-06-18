Рой Джонс заявил о готовности заменить Мэйуэзера и выйти против Нурмагомедова

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший сообщил, готов принять участие в боксерском поединке против бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Не шучу ли я, когда говорю, что мог бы заменить Флойда Мэйуэзера и побиться с Нурмагомедовым? Если это будет бой по правилам бокса, то не вижу проблем, я с кем угодно могу сразиться. Мне нравится выходить на ринг, посмотрите, сколько денег принес бой Мэйуэзера и Макгрегора, так что почему нет?» — отметил 50-летний Джонс.

Он также напомнил, что готов на бой против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Витора Белфорта.

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30-летний Нурмагомедов бросил вызов Мэйуэзеру после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC осенью 2018-го. Предполагаемое противостояние широко обсуждалось в прессе и среди спортивных деятелей, однако о проведении реального поединка стороны пока не договорились.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Джонс лишь девять раз уступал на профессиональном ринге. Будучи любителем, боксер становился серебряным призером Олимпийских игр. С осени 2015-го Джонс — гражданин России. В феврале 2018-го боксер завершил карьеру.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 поединках.

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