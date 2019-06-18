Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 июня, и завершилась победой Шараповой в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:0. Матч продлился 1 час 31 минуту.

Из-за хронической травмы плеча Шарапова пропустила первую часть текущего сезона. В феврале 2019-го она снялась с турнира в Майами, позже — с соревнований в Риме, Мадриде, Штутгарте. В конце мая теннисистка отказалась от участия в «Ролан Гаррос». 16 июня спортсменка рассказала, что не форсировала процесс восстановления и теперь чувствует себя хорошо.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали.

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