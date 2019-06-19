Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью

Прямой эфир / YouTube

В эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» с помощью 3D-анимации воссоздали одну из версий убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова Ирины. Фрагмент был показан в выпуске программы от 18 июня и доступен на YouTube.

В видеоролике длительностью около 15 секунд показана версия убийства женщины, в которой младший сын Арсений подходит к матери сзади и перерезает ей горло ножом. После этого юноша видит, что момент расправы заметил старший брат Максим, с которым у него происходит стычка с использованием холодного оружия.

Убийство произошло 13 июня в доме семьи Соколовых в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Арсений прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что старший брат напал с ножом на мать. На месте лежала погибшая с перерезанным горлом, а рядом с ней находился истекающий кровью сын.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России. Первоначально следствие полагало, что нападение совершил 18-летний сын Максим. Однако позднее было решено задержать 15-летнего сына Арсения из-за подозрений в причастности к преступлению. В итоге его отпустили на свободу. Максим в настоящее время находится в больнице.

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