Сборная Испании по футболу сменила главного тренера

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу. Об этом сообщается на сайте национальной команды.

Контракт 49-летнего специалиста был рассчитан до 15 июля 2020 года. Вместо него сборную возглавил Роберто Морено, который ранее был ассистентом Энрике. Должность главного тренера Морено ранее не занимал.

В пресс-службе испанцев рассказали, что Энрике покинул сборную из-за ряда личных причин, которые мешали ему развиваться как тренеру на протяжении последнего года. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поблагодарил Энрике за работу и заявил, что будет рад возвращению тренера.

Энрике возглавлял сборную с 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Морено в этом году заменял Энрике в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Мальты, Фарерских Островов и Швеции, которые завершились победами испанцев.

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