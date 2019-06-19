Россия предрекла миру эру цифрового терроризма

Интернет несет в себе серьезную угрозу для интересов общества. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков, передает РИА Новости.

«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — сказал он в Уфе на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, уязвимость связана с развитием информационных технологий. Благодаря им радикалам проще организовывать массовые беспорядки и погромы, а террористы могут легко расширять географию своей деятельности. В частности, боевики могут активнее набирать сторонников и распоряжаться финансами, а также совершать хакерские атаки.

Коков также рассказал о новых тактиках террористических группировок. В частности, речь идет об напечатанном на 3D-принтерах оружии, которое невозможно обнаружить металлодетекторами, и пловцах-диверсантах.

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