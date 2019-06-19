Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова спела с финалистом шоу «Голос.Дети» Максимом Ержаном. В своем Instagram она выложила песню «ЭтаЛюбовь».

Пользователи разделились на два лагери. Большинство благосклонно отнеслись к песне, тогда как некоторые раскритиковали вокальные партии. Помимо этого, в комментариях напомнили о скандале с накруткой голосов на «Голосе».

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.

Абрамова победила в детском «Голосе» в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной и заподозрили подлог. Первый канал назвал прошедшее голосование аномальным и запустил расследование. Позднее специалисты компании Group-IB зафиксировали накрутку голосов, после чего канал аннулировал результаты шоу. В мае 2019 года был проведен спецвыпуск шоу, где все финалисты были названы победителями конкурса. Абрамова на запись этой передачи не явилась.

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