Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою

Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Петтис может стать следующим соперником ирландца Конора Макгрегора. Такое мнение выразил менеджер Петтиса Абрахам Кава, слова которого приводит MMA Junkie.

По мнению Кавы, Петтис в случае победы над Нейтом Диасом на турнире UFC 241 17 августа должен встретиться с Макгрегором. Менеджер также отметил, что реванш ирландца против российского бойца Хабиба Нурмагомедова сейчас не выглядит необходимым. «На мой взгляд, бой Петтис — Макгрегор сейчас более актуален», — заявил Кава.

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Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда в титульном поединке в легком весе досрочно проиграл Нурмагомедову. Ирландец после боя принял участие в массовой драке, за что был дисквалифицирован. Отстранение в настоящий момент завершилось, однако Макгрегор все еще не подписал контракт на новый бой.

Всего на его счету 21 победа и 4 поражения. Петтис выходил в октагон 30 раз, победил в 22 поединках и проиграл в 8 боях.

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