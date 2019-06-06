Отец Нурмагомедова объяснил отказ сына от боя с Макгрегором в сентябре

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов объяснил выбор соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре. Его слова приводит Metaratings.ru.

По словам Нурмагомедова-старшего, американец Дастин Порье (временный чемпион UFC в легком весе) является более достойной кандидатурой, чем ирландец Конор Макгрегор. «Понимаете, мы заплатили в этот раз 750 тысяч долларов. Мы его разбили, он сдался нам», — сказал он о Макгрегоре. Абдулманап Нурмагомедов добавил, что для поединка с его сыном ирландцу необходимо одержать хотя бы одну победу.

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4 июня UFC подтвердил, что Нурмагомедов побьется с Порье за титул чемпиона организации в легком весе на UFC 242 в Абу-Даби. До этого отец россиянина заявил, что возможен и второй поединок с Макгрегором. Нурмагомедову предлагали трех потенциальных соперников. Помимо ирландца и Порье, кандидатом на бой с российским спортсменом был и Тони Фергюсон. Поединок с последним отменялся уже четыре раза.

Поединок в Абу-Даби станет первым для Нурмагомедова после дисквалификации. Российский боец получил ее после победы над Макгрегором на UFC 229 в октябре 2018-го. В результате потасовки с командой соперника Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию и был обязан выплатить штраф. Макгрегор был отстранен на полгода.

Россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Имея в своем активе 27 побед и ни единого поражения, он занимает третью строчку в рейтинге организации без учета весовых категорий.

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