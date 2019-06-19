Начальник увидел намек на секс в резюме и попал под шквал критики

Пользователи сети осудили мужчину за то, что он счел фото девушки для резюме слишком откровенным. Об этом рассказал микроблогер Twitter с ником Sawyer.
По словам Sawyer, речь шла о снимке улыбающейся девушки в серой футболке без глубокого выреза, которое она разместила на сайте для поиска работы LinkedIn. Начальник парня посчитал, что снимок выглядит слишком сексуальным и дает понять, что девушка не против секса. «Я не понимаю, как женщины могут жаловаться на то, как с ними обращаются, когда ведут себя вот так», — заключил он.
Sawyer вступил с начальником в спор и выяснил, что он составил свое мнение о девушке, основываясь исключительно на ее внешности. Такая позиция мужчины разозлила Sawyer. По его мнению, недопустимо осуждать женщину только за то, что она привлекательная.
С ним согласились и другие пользователи. «Отвратительно. Надеюсь, он уволен... Ты пожаловался на него?» — написал Jay Smith. «Это недопустимо. Ни одна женщина не должна работать под таким начальством», — возмутился другой юзер.
Многие комментаторы поделились подобными историями из жизни. «Мне пришлось поменять фото в LinkedIn из-за того, что многие мужчины путали этот ресурс с сайтом для знакомств», — делилась своим опытом Nicky. «Мой арендодатель однажды сказал мне одеваться приличнее, потому что его сыновья смотрят на меня. Я ходила в огромной папиной футболке и леггинсах», — жаловалась MTA_1996.
В начале июня 2019 года, менеджер ресторана выгнал полную женщину из своего заведения за ее якобы слишком откровенный наряд.