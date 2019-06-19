Мишель Платини раскрыл детали своего допроса

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, на какие вопросы ему пришлось ответить во время допроса в полиции. Слова функционера приводит Agence France Presse.

Сотрудники правоохранительных органов спросили у Платини о чемпионате Европы 2016 года, о мировых первенствах 2018-го в России и 2022-го в Катаре, а также о работе Международной федерации футбола (ФИФА). «Это длилось очень долго, но, учитывая количество вопросов, это могло длиться только долго», — заметил Платини.

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В ночь на среду, 19 июня, француз был освобожден из отделения полиции в пригороде Парижа. Он был доставлен на допрос по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки мундиаля-2022. Изначально речь шла об аресте Платини, однако позднее его адвокат заявил, что он был доставлен в полицию исключительно для дачи свидетельских показаний.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.

В декабре 2015 года Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Бывшего функционера наказали за нарушение Кодекса этики ФИФА после того, как он получил на свой личный счет два миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера, в итоге также отстраненного. Позднее срок дисквалификации француза был сокращен.

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