Бывший президент УЕФА Платини освобожден

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден. Об этом сообщает ТАСС.

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Утверждается, что спортивного чиновника ранее взяли под стражу во французском Нантере исключительно для дачи свидетельских показаний по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года..

О том, что французский функционер был доставлен в полицию, сообщалось 18 июня. Изначально речь шла об аресте бывшего президента УЕФА, однако позднее выяснилось, что он оказался в полиции ради дачи показаний. В его адрес не было предъявлено никаких обвинений.

«Мишель Платини показал себя спокойно и говорил прямо, отвечал на вопросы и дал полезные объяснения. Он абсолютно уверен в своем будущем», — заявил ранее его адвокат Уильям Бурдон.

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