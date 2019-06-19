Итальянцы поэкспериментировали с классикой

Итальянский бренд одежды и аксессуаров класса люкс Ermenegildo Zegna XXX представил новую коллекцию сезона весна-лето 2020 на Неделе мужской моды в Милане. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 19 июня.

Главной идеей новой коллекции для арт-директора компании Zegna Алессандро Сартори стало ответственное потребление. «Я выступаю за него, используя все творческие средства, которые есть в моем распоряжении: прагматизм процесса изготовления ткани, изысканные портновские техники и предельно открытый публике аспект организации модного показа, — пояснил он. — Все это взаимосвязано, и все отвечает одной и той же идее: не нужно создавать новое с нуля, можно повторно использовать старые вещи, изготавливая инновационные ткани из вторсырья, реализуя классические технологии в инновационном пошиве одежды, превращая заброшенные здания в интерьеры для творческого поиска».

Фото: Ermenegildo Zegna 1 /10

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, которая занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В 2018 году актеры Хавьер Бардем и Дев Патель снялись в рекламной кампании бренда Defining Moments. Съемки проходили на вилле на холмах в окрестностях Лос-Анджелеса. По сюжету Бардем и Патель в свободной одежде в стиле casual беседуют о спорте и показывают друг другу приемы гольфа и рэгби.

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