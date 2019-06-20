В «Спартаке» объяснили миллионные траты на посредников

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объяснил рекордные для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выплаты футбольным агентам в размере 690 миллионов рублей. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Да, мы действительно выплатили посредникам порядка десяти миллионов евро», — признал Федун. Он подчеркнул, что почти половина суммы — выплата комиссии и подъемных игроку по сделке с переходом бразильца Луиса Адриано.

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Владелец красно-белых подчеркнул, что «Спартак» проводит платежи «вбелую». «Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты – это их дело», — заключил предприниматель.

В начале июня были опубликованы данные отчета Российского футбольного союза (РФС), где отражались траты клубов на услуги посредников. «Спартак», выплативший агентам 690 миллионов рублей, оказался лидером по тратам.

В середине мая в клубе сменилось руководство. Генеральным директором «Спартака» был назначен футбольный агент Томас Цорн.

Сезон-2018/2019 красно-белые завершили на пятом месте. «Спартак» сумел обеспечить себе участие в Лиге Европы.

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