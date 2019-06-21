Россию назвали родиной авиации

Россия является родиной авиации, заявил «Звезде» в ходе авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) вице-президент по военно-техническому сотрудничеству «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Илья Тарасенко.

«Естественно, авиацию создавали русские. И мы продолжаем эти традиции, которые заложили наши отцы и деды. И вы посмотрите, какое количество самолетов сейчас производят наша страна. Мне кажется, мы накрываем все рынки, рыночные ниши по всей цепочке, которые мы здесь презентуем», — сказал менеджер.

Материалы по теме В сухом остатке При посадке Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Что известно об этом самолете

Таким образом Тарасенко ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая из трех изначальных авиационных школ (русская, французская или американская) была главенствующей. «Так все-таки получается, что главенствующая русская школа, русская аэродинамика?» — подсказал ответ вице-президенту ОАК журналист Алексей Самолетов.

5 мая в ходе жесткой посадки российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, на 80 процентов состоящего из импортных комплектующих, и возникшего впоследствии возгорания в хвостовой части лайнера, погиб 41 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!