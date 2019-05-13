Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100

Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево опознали, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.

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«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

После катастрофы рейсы SSJ-100 стали массово отменять. Так, 13 мая сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета по неизвестной причине. Лайнер вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени. В районе Владимира на 23 минуте полета он развернулся и отправился в московский аэропорт. 10 мая сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — 5.

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